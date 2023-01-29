Zeynep Beşerler takipçilerini ikiye böldü: Birinci sınıf öğrencilerine bu sorular normal mi?

Oyuncu Zeynep Beşerler, birinci sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki sorusunu “Çıkamadım işin içinden” sözleriyle paylaşarak, takipçilerine “Sizce bu sorular normal mi?” diye sordu. Takipçilerinden gelen yanıtlarsa farklıydı.

Fotoğraf: Twitter

Beşerler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birinci sınıfa giden oğlunun matematik kitabındaki sorulara tepki gösterdi.

“Sizce birinci sınıf matematik kitabında böyle sorular olması normal mi? Bana mı çok değişik geldi, çıkamadım işin içinden” diyen Beşerler’i bazı takipçileri haklı bulurken bazıları yeni eğitim sisteminde bu soruların normal olduğunu söyledi.

Zeynep Beşerler’in paylaştığı matematik soruları

Beşerler, bir takipçisinin “Bir öğretmen olarak söylüyorum evet doğru. Ayrıca artık bakış açısı olarak bilgiye dayalı değil, araştırmaya ve düşünmeye yönlendiren bir sistem var. Hepsinin elinde tablet var. Veli desteğiyle birinci sınıfta normal” yorumuna “Hocam kusura bakmayin ama hepsinin elinde tablet-telefon yorumunuza hiç katılmıyorum. Kenar köşe köylerde de aynı kitap okutuluyor. Veli desteği bir yere kadar. O zaman çocuğa degil anasına verin ödevi” yanıtını verdi.

Başka bir takipçisinin “Matematiğin günlük hayatla ilişkisini kurmaları isteniyor öğrencinin” sözlerine karşı ise “Altı yaşındaki çocuk çantanın, kalemtıraşın fiyatını nasıl araştırsın, ayrıca hangi çıkan fiyatı baz alsın? Bilmiyorum bana fazla gereksiz geldi bu sorular sanırım” ifadelerini kullandı.