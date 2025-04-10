Zeynel Kete: Alevi inancı toplumsallığın kök hücresidir

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Alevi inancı, aynı zamanda demokratik, komünal, ekolojik, kadın özgürlükçü ve köklü bir toplumsal yaşam modelini sunar. Bu yaşam modelinde bireyin birey ile, toplum ile ve kainat ile ilişkilerinde yâr olma esasını merkeze alır. Bireyin toplum ve doğa ilişkilerinde, bireyler arası ilişkilerde, topluluk içi karar alma süreçlerine kadar birçok alanda katılımcılığı, ortak karar almayı, eşitliği, adaleti, ahlaki ilkeleri ve barışı esas alır. Alevi inancında en önemli ilke olan toplumsal rızalık, ikrar verme, kararların ortak katılımla alınması, kadın canların karar alma aşamalarında yer alması, sorunların cem meydanında ‘tartışmada sınırsız özgürlük uygulamada birliktelik’ ilkesinin belirleyici olması, temsili değil doğrudan katılımın ilke edinmesi, demokratik toplum ve barış anlayışının tarihsel bir perspektifini oluşturur.

Bu durum Alevi inancının toplumsal bir hafızayı oluşturduğu aynı zamanda toplumsal bir barış ve ‘konsensüs’ ilkesini çağrıştırır. Başka bir ifade ile demokratik toplum ve barış anlayışı ikrar ve rızalık ilkesidir denilebilir. Düşünüş, tutum, ilke, üslup, davranış, kararlara katılım demokratik, toplumcu ve barış ilkesini esas alır. Bu yönü ile demokratik toplum ve barış ilkesi aynı zamanda bir hakikat ilkesidir. Bu ilke uygulandığında toplumsallaşmayla siyasallaşma aynı zeminde ele alınır.

Alevi inancı, tarihsel hakikatini neolitik kültürde almış, toplumsallığın ve hakikat arayışının kök hücresidir. Bu inancın toplumsal modeli insanın özgürlükten sapmasını engeller. Toplumsallığı inşa etmenin ilkelerini temel ahlaki ilkeler olarak kabul eder. Herkesin birbiri için olduğu, dinciliğin, ırkçılığın, tekçiliğin, cinsiyetçiliğin kabul edilmediği, ahlak ilkelerini toplumsallaşmayla özdeş tuttuğu bir inançtır. Bu inançta, demokratik değerlerin ve barış kültürünün tarihsel ve inançsal temellerini barındıran bir toplumsal yaşam modeli mevcuttur. Toplumsal rızalık, ortak akıl, farklılıkların birliği, eşitlik, adalet, vicdan, barış gibi kavramlar günümüz kapitalist modernist anlayışında en fazla ihtiyaç duyulan kavramlardır. Bu nitelikler demokratik toplum ve barış sürecine ilham verecek, besleyecek, nitelikleri barındırır.

Zeynel Kete’nin yazısı