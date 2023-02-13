Zamana karşı yaşam mücadelesi: Altı yaşındaki Miray, 178 saat sonra kurtarıldı

Depremlerin ardından 176’ncı ve 178’nci saatlerde aralarında altı yaşındaki Miray’ın da bulunduğu beş kişi enkaz altından kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde 6 bin 44 binayı yerle bir etti. Depremin sekizinci gününde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zamana karşı yaşam mücadelesi verilen göçük altından kurtuluş haberler de geliyor.

178’nci saatte kurtarıldı

Bunlardan birisi Adıyaman’da Bozbey Apartmanı’nın enkazından 178 saat sonra yaralı olarak çıkartılan altı yaşındaki Miray…

Gözyaşlarını tutamadılar

Hatay’ın Antakya ilçesindeki umutlu bekleyişler de ailelerin sevinç gözyaşlarıyla son buldu.

Korkmaz Apartmanı’nın enkazından da 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan sağ çıkarıldı.

Genç Apartmanı’nın enkazından 176 saat sonra Serap Dönmez kurtarıldı. Enkazın başında Dönmez’in çıkarılmasını bekleyen evladı gözyaşlarını tutamadı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler de sevinçlerini gözyaşı dökerek yaşadı.

Üç katlı binanın enkazından 178 saat sonra 70 yaşındaki Nuray Gürbüz yaralı olarak çıkarıldı.

Hatay Antakya'da 178. saatte 70 yaşındaki Nuray Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı.https://t.co/Yi9LKgWlKX — TRT HABER (@trthaber) February 13, 2023

Somalı madenciler kurtardı

Adıyaman’da 177’nci saatte Somalı madencilerden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı’yı göçük altından çıkardı.

Ekip üyeleri kurtarma sonrasında ağlayarak birbirlerine sarıldı.

En az 41 kişi sağ çıkarıldı

AA’nın hazırladığı infografiğe göre 141’inci ve 163’üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.