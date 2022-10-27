Yürüyen kovan: 1100 arıyı belinde saklamış

Türkiye’nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’nda, bir kişinin beline sardığı kutularda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 1100 arı bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen T.B, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına giderek X-Ray tarama ve metal dedektör taramasından geçti.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, davranıştan şüphelendikleri T.B’nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin beline sarılı vaziyette çok sayıda küçük ahşap kutu olduğu görüldü. Yapılan incelemede, 110 kutunun her birinde bir kraliçe ve dokuz işçi arı olduğu belirlendi. Ekiplerce 1100 arıya el konuldu.

T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.