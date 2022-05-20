Yürüyemeyen zürafayı özel alçı imal edip ayağa kaldırdılar

ABD’deki San Diego Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerinden ‘Msituni’ adlı zürafa kemiklerinde bir sorunla dünyaya geldi. Yürümekte zorlanan üç aylık yavru için veterinerler seferber oldu ve bir hayli uğraştıktan sonra onu ayağa kaldırdı.

Fotoğraflar: BBC

Msituni’nin bacakları önce alçıya alınıp telle sarıldı. Ancak bu dişi yavrunun derdine çare olmadı. En büyük sorun eklemin yanlış yerde olmasıydı.

Veteriner Matt Kenney, ”İlk başta eklem yerini alçıyla sabitledik. Metal tel sağlayana kadar zaman kazanmış olduk. Ama bir sonraki gün kontrol ettiğimizde yeterince sağlam olmadığını gördük. Daha yaratıcı olmamız gerekiyordu” dedi.

Veteriner ve ortopedistlerin yer aldığı ekip sonuç alamayınca yılmadı. Özel ısmarlama karbon grafit bir alçı imal ettirip zürafaya takıldı. Bu kez sonuç alındı. 10 gün içinde kemik düzeldi. Msituni yeniden sürüye katılacak hale geldi.

30 yıllık ortopedi uzmanı Ara Mirzaian daha önce hiç hayvanlarla çalışmadığını belirterek, ”Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey bu olabilir” dedi.