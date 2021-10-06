Yunanistan yasağı kaldırdı, Kuşadası esnafı sevindi

Yunanistan’ın sınır kapısını açmasının ardından kruvaziyer gemisiyle Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 482 turist geldi. Hedef, gelecek yıl toplamda 900 bin turist ağırlamak.

Fotoğraflar: DHA

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Türkiye’deki kruvaziyer limanlarına giriş yasağı uygulamış, bu limanlardan da ülkeye gelen gemilere 15 gün karantina şartı getirmişti.

Yasağın 1 Ekim’de Galataport İstanbul ile Kuşadası Limanı için kaldırılmasının ardından, Norveç bayraklı ‘Viking Sea’, Kuşadası’na geldi. Yolcuların bir bölümü İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti.

Tur programına katılmayanlar ise Kuşadası’nın turistik çarşılarını gezip alışveriş yaptı. İlçeye hareketlilik getiren kruvaziyer gemisi, esnafın da yüzünü güldürdü.

Gemi kaptanı Magus Bergen’e Kuşadası Liman Müdürü Aziz Güngör tarafından çeşitli hediyeler ve plaket verildi.

Güngör kruvaziyer turizminde Kuşadası Limanı’nın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yunanistan, deniz hudut kapısını Kuşadası Limanı’na açtığını duyurmasının ardından çok sayıda kruvaziyer şirketi tur programlarına Kuşadası’nı da eklemeye başladı. Bu kapsamda Viking Sea isimli gemi de kentimize ilk seferini yaptı. Dünya genelinde aşılama programı başarıyla devam ettiği takdirde Kuşadası’na 2022 yılında 500 gemi seferiyle 900 bin yolcunun gelmesini bekliyoruz.”