Yunanistan’dan, ‘Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a zırhlı araç sevkiyatı

Yunanistan’ın, Ege’deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar’a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam’a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti.

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AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ege’de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İHA’ları Yunanistan’a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam’a seyir halinde olduğunu belirledi.

Söz konusu gemiler, GASA statüsündeki Midilli’ye 23, Sisam’a 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynakları, ’18 Eylül ve 21 Eylül’de yaşanan bu olayları Yunanistan’ın Türkiye’ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi’ olarak nitelendirdi.

GASA’lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını söyleyen kaynaklar, ‘yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO’da müttefik olan Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini kabul edilemez‘ şeklinde nitelendirdi.