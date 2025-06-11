Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı

21-22 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Fotoğraf: AA

Giriş belgelerine Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilir.


ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 21 Haziran’daki ‘2025-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)’, 22 Haziran’daki ‘2025-YKS 2’nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri’yle ‘2025-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)’ adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara belli oldu.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Şu linkten sınava giriş belgesine erişebilirsiniz.

YKS başvuruları başladı

2025 YKS ve KPSS tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş bilgileri açıklandı

SON HABERLER

New York'ta 80 gözaltı

ABD’nin kenti New York’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek protestolarında 65 kişi gözaltına alındı.