21-22 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri erişime açıldı.
Giriş belgelerine Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilir.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 21 Haziran’daki ‘2025-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)’, 22 Haziran’daki ‘2025-YKS 2’nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri’yle ‘2025-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)’ adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara belli oldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Şu linkten sınava giriş belgesine erişebilirsiniz.