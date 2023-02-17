YouTube’da yeni dönem: CEO Susan Wojcicki istifa etti

YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki istifa etti. 54 yaşındaki Wojcicki’nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacak.

Video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postayla istifasını duyurdu.

‘Aile, sağlık ve kişisel projelere’ odaklanacağını belirten Wojcicki, Google’ın çatı şirketi Alphabet’te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi.

Daha önce Google’da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014’te YouTube’un CEO’su olmuştu.

54 yaşındaki Wojcicki’nin yerini yardımcısı Neal Mohan’ın alacağı açıklandı.

Google’a 2008’de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube’da Shorts ve Music’i oluşturmaya odaklanmıştı.