Diken

Yaramazlara biraz batar!

YÖK barajı indirmek için çalışmalara başlamış

Hükümete yakın Sabah gazetesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite sınavında baraj altında kalan öğrenciler için çalışmalara başladığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda “Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir” demişti.

Sabah’taki habere göre YÖK’ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.

Geçen sene 180 olan YKS baraj puanları 170’e düşürülmüştü. Ancak bu yıl tekrar 180 olacağı yönünde açıklama yapılmıştı. Mevcut durumda bu yıl sınava giren 2 milyon 592 bin adaydan sadece 650 bini dört yıllık bir fakülte tercihi yapabilecek.

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