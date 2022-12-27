Yılmaz Özdil: Rektör, olmayan üniversitenin rektörü oldu

Sütçü İmam Üniversitesi’ne “sehven rektör” atandığını açıkladı. Meğer, rektörün aslında Sütçü İmam Üniversitesi’ne değil, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atandığı ortaya çıktı. Bu defa sütçü nine gibi şehirleri karıştırmamıştı, Kahramanmaraş’ı denk getirmişti ama, bu defa da üniversiteleri karıştırmıştı. Aslına bakarsanız “sehven rektör” meselesi daha önce de yaşandı. Asrın liderimiz zart diye kararname yayınladı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne rektör atadı. Gelgelelim, Ayvansaray isminde üniversite yoktu! Rektör, olmayan üniversitenin rektörü oldu. Meğer, Ayvansaray üniversitesinin isminin Topkapı üniversitesi olarak değiştirildiği ortaya çıktı. Hadi bakalım, zurt diye bir kararname daha yayınlandı, Ayvansaray Üniversitesi’ne sehven rektör atandığı, rektörün aslında Topkapı Üniversitesi’ne atandığı açıklandı.

Yılmaz Özdil’in yazısı