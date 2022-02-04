Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizisi geliyor

Oyuncu Yılmaz Erdoğan yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre geçen çarşamba Dilberay filminin galasına katılan Erdoğan, şunları söyledi: “Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”

İlk filmi 2005 yılında yayınlanan serinin ikinci filmi 2019 yılında yayınlanmıştı.