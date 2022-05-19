Yıllardır mutfakta duran vazonun Çin İmparatoru için yapıldığı anlaşıldı: Tahmin edilenin 10 katına satıldı

Britanya’da, bir cerrahın birkaç yüz sterline satın aldığı vazonun Çin İmparatoru için tasarlanan ‘nadide bir eser’ olduğu anlaşıldı. 1700’lerden kalma vazo açık artırmada 1,5 milyon sterline (29,66 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Press Association

60 santimetre boyundaki mavi, üzerinde turna kuşu ve yarasa motifleri olan vazo 1980’lerin sonu ya da 1990’ların başında bir cerrah tarafından, değeri bilinmeden satın alındı ve yıllarca Midlands’ta yaşayan ailenin mutfağında ‘süs’ olarak durdu.

Cerrahın tanıdığı antika eksperi Mark Newstead, 1990’larda bir ziyaret sırasında vazoyu fark etti. Newstead birkaç yıl sonra vazonun üzerinde Çin İmparatoru Qianlong’un döneminin damgası olduğunu tespit etti. ‘Güzel göründüğü için sıradan bir vazo’ diye alınan vazo 18’inci yüzyılın ortalarında imparatorun sarayını süslemişti.

Müzayede evi Drewatts, vazoya 100 bin ila 150 bin sterlin (1,97-2,96 milyon lira) arasında değer biçti. Ancak, vazo dün düzenlenen açık artırmada çok daha yüksek fiyata satıldı. Vazoya 1,5 milyon sterlin ödeyen kişinin telefonla müzayedeye katıldığı ve Britanya’da yaşamadığı belirtildi.

Drewatts’a danışmanlık yapan Newstead şunları söyledi: ”1990’larda eşimle öğle yemeğine gittiğimizde mutfakta öyle bir vazoyu görünce şaşırdım, değerli bir şey olduğunu düşündüm. Ama o gün incelemedim uygunsuz olabileceğini düşünerek. Sonra inceledim ve değeri ortaya çıktı. Eve süs eşyası diye alınmış. Geçen zaman içinde satın alan cerrah öldü. Kızı 1988-1993 arasında satın alındığını düşünüyor. Elimizde fatura yok ama birkaç yüz sterline satın alındığını biliyoruz. Açık artırmanın sonucundan hepimiz çok memnunuz.”