Yılanların bastığı test merkezi geçici olarak kapatıldı

Avustralya’nın Sidney kentindeki bir Covid-19 test merkezini zehirli yılanlar bastı. Kırmızı karınlı kara yılanlar basınca geçici olarak kapatılan merkez işin ‘uzmanından’ yardım istedi.

Fotoğraf: southeastsnakecatcher.com.au

Avustralya Yılan Yakalama Grubu’nun sahibi Sean Cade, test merkezinden gelen telefon sonrasında gidip bir kısmı yavru olan yılanları tek tek yakaladıklarını ve doğaya bıraktıklarını söyledi.

Yılanlar nedeniyle kapanan bir test merkezine ilk defa şahit olduklarını belirten Cade, ”Avustralya’da tüm yılanlar ve diğer sürüngenler yasayla korunuyor. Ağzı açık torbalara koyup doğaya bıraktık. Bu türün yavruları bile ısırdığında ölüme yol açabilir” dedi.

Kırmızı karınlı kara yılanların orta büyüklükte bir tür olduğunu belirten Cade, yaşam alanlarının Avustralya’nın doğusu olduğunu söyledi.