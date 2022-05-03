Yerleşim alanına giren kutup ayısı vurularak öldürüldü

Kanada’nın Quebec eyaletinde yerleşim alanına giren kutup ayısı polis tarafından vurularak öldürüldü.

Eyalet sınırlarındaki Madeleine-Center’da yaşayanlar, kutup ayısını görünce korktu, kendi yaşam alanının yüzlerce kilometre ötesine gitmiş olmasına şaşırdı. Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekip kutup ayısını vurdu.

Uzmanlar, kuzeyden geldiğini belirttikleri kutup ayısının vurulmasının çok üzücü ancak kaçınılmaz olduğunu söyledi. Küresel ısınma ve buzulların erimesi nedeniyle gelecekte daha fazla kutup ayısının yaşam alanını terk edebileceğinin altını çizdi.

Alberta Üniversitesi’nden biyoloji profesörü Andrew Derocher, ”Orada kutup ayısı olduğunu öğrendiğimde kendime, ‘O kutup ayısı artık ölü’ dedim. Çünkü insanlara yakın alanlara gitmesinin sorun olabileceğini ve sonuçta vurulacağını biliyordum” dedi.

Quebec Doğa Koruma Dairesi’nden Sylvain Marois da, ”Şimdiye kadar siyah ayı, Kanada geyiğine rastladık ama kutup ayısıyla karşılaşmamıştık” ifadelerini kullandı.