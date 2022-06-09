Yeni Zelanda ineklerin ve koyunların geğirmesini vergilendirmeyi planlıyor

Yeni Zelanda’da ülkenin en büyük sera gazı kaynaklarından biri olan koyun ve inek geğirmesiyle mücadele için vergi getirme planını duyurdu.

Vergi uygulaması hayata geçerse Yeni Zelanda çiftçilerden hayvanlarının neden olduğu metan gazı emisyonu için ücret alacak ilk ülke olacak.

Ülke nüfusu 5 milyonun biraz üzerinde. Ülkedeki sığır sayısı 10 milyon, koyun saysı da 26 milyon civarı.

Ülkenin toplam sera gazı emisyonun yarısı tarım kaynaklı ve temelde metan gazı sorumlu.

Ancak tarım kaynaklı emisyonların mücadele planına dahil edilmemesi küresel ısınmanın önüne geçmek için hükümetin üzerine düşeni yapmadığı eleştirilerine neden oluyor.

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, “Atmosfere bıraktığımız metan gazı miktarını azaltmamız gerektiği bir gerçek. Tarımda etkili bir emisyon ücretlendirme sistemi bu amaca ulaşmada kilit rol oynayacak” dedi.

Yasa teklifi çiftçilerin 2025 itibariyle gaz emisyonları için ödeme yapmaya başlamasını öngörüyor.