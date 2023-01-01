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Yaramazlara biraz batar!

Yeni yılın ilk trafik cezasını yedi, polise sarılarak teşekkür etti

Burdur’da 2023 yılının ilk trafik cezasını yiyen genç sürücü Yiğit Safa Çapar, işlem yapan polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

ANKA’nın haberine göre Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı tedbirleri kapsamında kentin belirli noktalarında trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 0.62 promil alkollü olduğu belirlenen Çapar, Burdur’da 2023 yılının ilk trafik cezasını yedi.


Çapar’a alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken ehliyetine altı ay el konuldu. Yeni yılın ilk trafik cezasını kendisinin yediğini öğrenen Çapar, işlem yapan polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

Çapar, ‘eşeklik ettiğini’ belirterek şöyle konuştu: “0.62 promil alkollü çıktım. Sınır 0.51’miş. Ben biraz yazmayalım diye polislerle konuştum ama sağ olsun memur arkadaşalar olmaz, bizim işimiz bu yazmamız lazım dediler. Onlarda işini yapıyor biz eşeklik ettik biraz. Sıkıntı yok cezayı yedik katlanacağız. Pişmanım, yürüyerek gitseydik keşke. Hiçbir şey fark etmezdi ama sağlık olsun.”

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