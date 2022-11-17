Yaylada üç kişi ölü bulundu: Biri eski muhtar

Tokat’ta bir yaylada üç kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Eskiköy Yaylası’nda üç kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Eski köy muhtarı Bahattin Karnak (48) ile akrabaları Halil Karnak (53) ve Aydın Karnak’ın (45) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde bir tabanca ile boş kovanlar da bulundu.

İlk belirlemelere göre Aydın Karnak’ın, Bahattin ve Halil Karnak’ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendiriliyor.