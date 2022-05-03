Yaralı kızıl şahin rehabilitasyon merkezinde

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İlçe kırsalında uçamaz halde kızıl şahin gören çobanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.
Kırsaldan ekiplerce alınan kızıl şahin tedavi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
Kızıl şahinin götürülüşüne tanık olan çevre sakinlerinden Türkü Doğa, kanadından yaralı olduğunu söyledi.