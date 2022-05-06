Yaralı balaban veteriner fakültesinde tedavi altında

Ankara’nın Sincan ilçesinde çevre sakinlerinin bulduğu yaralı balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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İlçenin Malıköy Mahallesi kırsalında yaralı balaban gören kişi, tedavisi için kuşu Polatlı ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

Klinik yöneticisi Tülay Karakuş’un, suyla gıda ihtiyacını giderdiği ve bakımını yaptığı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tedavisine devam edilecek kuş, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.