Yalçın Karatepe: Lira değer kaybediyor çünkü…

Önce liranın neden değer kaybettiğini açıklayalım. Bunu da lafı eğip bükmeden yapalım: lira değer kaybediyor çünkü ne yerli ne de yabancı Türkiye ekonomisinin bu iktidar yönetiminde düze çıkacağını düşünmüyor. Bu gayet net olarak görülüyor. Nerede mi görülüyor? Verilerde. Yabancı yatırımcılar fırsatını buldukça ülkeyi terk ediyor. Merkez Bankasının açıkladığı verilerde bu net olarak görülüyor. Borsada ve tahvil bonoda yabancı yatırımcı oranları tarihi dip seviyelerine gelmiş bulunuyor. Bir taraftan yabancılar giderken, diğer taraftan yerliler de kendilerini yabancı gibi görüyor; kendi ulusal parası yerine dövizi “esas para” olarak kabul ediyor. Döviz tevdiat hesapları bunu açık bir şekilde gösteriyor. Zaman, yerlileri de haklı çıkarıyor. Parasını dövizde tutanların durumu hiç de fena değil. Baksanıza dolar 9’u geçmiş ve hala gidiyor.
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