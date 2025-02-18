Yahudi adam İsrailli turistleri Filistinli sanıp ateş açtı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Yahudi bir adam, Filistinli sandığı iki İsrailli turiste ateş açtı.

Saldırıya uğrayan turistlerden biriyse bunun antisemitik bir saldırı olduğu düşüncesiyle sosyal medya paylaşımında ‘Araplara ölüm’ yazdı.

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Güvenlik kamerasındaki görüntülerde 27 yaşındaki Mordechai Brafman’ın kamyonetinden inip yanından geçen bir araca yarı otomatik bir tabancayla ateş açtığı görülüyor.

Tutuklama belgelerinde adamın 17 el ateş ettiği, turistlerden birini sol omzundan diğerini de sol kolundan vurduğu belirtiliyor.

Guardian‘ın haberine göre gözaltındayken polislere verdiği ifadede Brafman, ‘kamyonetiyle giderken iki Filistinli gördüğünü ve ikisini de vurarak öldürdüğünü’ söyledi.

Fakat Miami Beach Polisi, kurbanların ABD’ye turist olarak gelmiş iki İsrailli olduğunu açıkladı.

Öte yandan saldırıya uğrayan Ari Rabey ve babası ilk başta antisemitik bir saldırının hedefi olduklarını düşündüler.

Rabey, Facebook’taki paylaşımında “Babam ve ben antisemitik bir cinayet girişimine maruz kaldık. (…) Araplara ölüm” yazdı.

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Saldırının ardından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi olayla ilgili nefret suçu davası açılmasını talep etti.

Konseyin yöneticilerinden Nihad Awad, “Saldırıda hem failin hem de kurbanın ırkçı görüşlerinin belirtilmesi son derece ironik” dedi.

Bu arada Brafman, iki kez cinayete teşebbüs suçundan yargılanmak üzere Miami’deki bir ıslahevine yerleştirildi.