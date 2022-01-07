Xiaomi’den yeni parmak izi tarayıcı patenti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekranın her yerinden parmak izi taraması yapabileceği bir teknolojinin patentini aldığını duyurdu.

Yeni teknoloji temel olarak olarak kızılötesi ışık verilerinin parmak izlerini haritalandırması prensibiyle çalışıyor. Böylece kullanıcı kayıtlı parmak izi verisi sayesinde ekranın herhangi bir noktasına dokunarak kilitleri açabiliyor.

Xiaomi‘nin teknolojiyi yakında akıllı telefon pazarına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şu anda yaygın olan ekran altı parmak izi tarayıcıları ise 2018‘den beri android amiral gemisi birçok telefonun vazgeçilmezi. Ancak kullanıcılar parmak izlerinin tek seferde okunamadığı gerekçesiyle firmaları yoğun şekilde eleştiriyor.