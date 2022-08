Wise Guys sinema salonlarına geliyor: Başrollerde Robert De Niro ve Robert De Niro

Warner Bros’un yeni mafya filmi ‘Wise Guys’ta Hollywood efsanesi Robert De Niro’nun karşısında yine kendisi oynayacak.

Fotoğraf: Reuters

Sinema salonlarınsa gösterime girmesi planlanan filmi deneyimli sinemacı Barry Levinson yönetecek. De Niro ve Levinson daha önce ‘Wag the Dog’, ‘Sleeper’, ‘The Wizard of Lies’ ve ‘What Just Happened‘ yapımlarında bir araya gelmişti.

‘Wise Guys’ İtalyan kökenli Amerikalı iki mafya lideri Vito Genovese ve Frank Costello karakterlerine odaklanacak. Variety filmde iki karakteri de De Niro’nun canlandıracağını yazdı.

Senaryoyu ‘Goodfellas‘ filminin uyarlandığı kitabın yazarı Nicholas Pileggi kaleme alacak.