Wimbledon’da şampiyon Djokovic

2021 Wimbledon Tenis Turnuvası’nı tek erkeklerde, Matteo Berrettini’yi 3-1 yenen Sırp raket Novak Djokovic kazandı.

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Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, son iki organizasyon dahil beş şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan İtalyan Berrettini karşılaştı.

Dengeli başlayan dördüncü sette Berrettini servisleriyle, Djokovic ise file önünde elde ettiği puanlarla oyuna ortak oldu ve setin ilk yarısı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Oyunun kalan bölümünde yorgunluk belirtileri gösteren 25 yaşındaki İtalyan tenisçi karşısında baskısını artıran Djokovic, yedinci ve dokuzuncu oyunlarda rakibinin servisini kırıp, 3 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından seti 6-3, maçı ise 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Federer ve Nadal’ı yakaladı

34 yaşındaki Djokovic, Wimbledon’da peş peşe 3’üncü, toplamda 6’ncı, kariyerinin ise 85’inci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Avustralya Açık ve Fransa Açık’tan sonra sezonun üçüncü büyük turnuvasını da kazanan Djokovic, kariyerinin 20’nci grand slam şampiyonluğunu yaşadı.

AA’nın aktardığına göre Djokovic böylece ‘en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi’ rekorunu, İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal’la paylaştı.

Sırp raket ayrıca 1,7 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon 500 bin lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Finalde kaybeden Berrettini ise 1976 Fransa Açık şampiyonu Adriano Panatta’dan bu yana grand slam turnuvası kazanan ilk İtalyan erkek tenisçi olma şansını kullanamadı.

Tarihte 10 ve üstü grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

Rafael Nadal (İspanya): 20

Novak Djokovic (Sırbistan): 20

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

Björn Borg (İsveç): 11

8. Bill Tilden (ABD): 10