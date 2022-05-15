Vogue dergisi, ‘Vogue köyü’ndeki pub’ın adının değiştirilmesini istedi

Moda dergisi Vogue, Britanya’daki bir pub’dan adını değiştirmesini istedi. Gerekçe olarak da işletmenin adında da yer alan, pub’ın bulunduğu köyün adının dergiyle aynı olmasını gösterdi.

Fotoğraf: Google Maps

Ülkenin Cornwall bölgesindeki ‘Vogue’ adlı köyün 200 yıllık işletmesinin adı ‘Star Inn at Vogue.’ İşletmeci Mark Graham, Vogue dergisini yayımlayan şirket Conde Nast’tan bir mektup aldığını belirterek, ”İsim değiştirmemizi, yedi gün içinde yanıt vermemezi istediler ve aksi takdirde dava açacaklarını ilettiler” dedi.

Conde Naste Britanya’nın yöneticisi Sabine Vandenbroucke’nin imzasını taşıyan mektupta, ‘iki kuruluşun karıştırılabileceği ve kamuoyunun kafasınının karışabileceği’ dile getirildi.

Graham isim değiştirmeyeceğini ifade ederek dergiye sert çıktı: ”Büyükler küçüklerin üzerine basmak ister hep. Ancak bana yapamazlar.”

Başkent Londra’ya 400 kilometre mesafedeki pub’ın geçmişinin dergiden eskiye dayandığını, Britanya edisyonunun 1916’da kurulduğunu vurgulayan Graham, ”Bu işletmenin geçmişi 200’ü aşkın yıl öncesine dayanıyor. Ayrıca, sanırım siz de Vogue adını seçerken Vogue köyünün halkından izin almamışsınızdır. Cevabım hayır” dedi.