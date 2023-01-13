Vedat Milor’un dünyasına yolculuk: ‘Buyrun Ziyafete’ raflardaki yerini aldı

Gurme Vedat Milor’un, ‘gastronomik otorite’ kavramı ile damak tadının gelişimini kendi hayat hikâyesi ve daha önce hiç söz etmediği ilginç anekdotlar ışığında ele aldığı yeni kitabı ‘Buyrun Ziyafete’ 17 Ocak’ta raflarda.

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor’un İletişim Yayınları‘ndan çıkan yeni kitabı ‘Buyrun Ziyafete’ bugün raflardaki yerini aldı.

Gastronomi alanında bir ‘otorite’ nasıl ortaya çıkar ve hangi özelliklere sahiptir? Şarabı, tatları ayırt ederek içmek sıradan bir beceri midir, öğrenilebilir mi? Mutfağımız dünyada hatırı sayılır bir yere gelebilir mi? Balığa limon sıkılır mı? Şarap nedir, ne değildir? Sosyal medya Vedat Milor’a ne yaptı?

Hakkında merak edilen soruların yanıtlarını yeni kitabında yer veren Milor, kendi aile tarihine de ışık tutuyor.

Milor soyadının ‘gizemini‘ ve ailesindeki Milli Mücadele yanlılarıyla saltanatçılara ilişkin önemli bilgiler veren Milor, daha önce hiç söz etmediği ilginç anekdotları da bu kitabında okurla paylaşıyor.

Kitabı yayına hazırlayan Besim Hatinoğlu’yla yaptığı uzun söyleşinin de yer aldığı kitapta Milor, ‘gastronomik otorite’ kavramını ve damak tadının gelişimini kendi hayat hikayesi üzerinden ele alıyor.

İletişim, kitabı yayınevinin internet sitesinden alacak ilk 100 okura imzalı ve mühürlü bir kopya gönderecek.