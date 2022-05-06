Vatikan’ın, ‘temiz eller’inde yargılanan kardinal: Papa, kaçırılan rahibenin kurtarılması için 1 milyon avro ödemeyi kabul etti

Vatikan’daki yolsuzluk skandalıyla ilgili davada yargılanan Kardinal Angelo Becciu, Papa Francis’in Mali’deki El-Kaide bağlantılı grubun kaçırdığı Kolombiyalı bir rahibenin kurtarılması için 1 milyon avroya kadar ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Narvarez. Fotoğraflar: Reuters

İtalyan basınının ‘Vatikan’ın “temiz eller”i benzetmesini yaptığı dava geçen yıl temmuz ayında başlamıştı. 10 kişinin yargılandığı davada ilk kez bir kardinal yargılanıyor. Davanın merkezinde, 2013’te Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından yapılan bir satın alma işlemi bulunuyor. Sanıklar, Britanya’nın başkenti Londra’da lüks bir binanın satın alınması ve fon yatırımı işlemleri sırasında zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma, yanlış yatırım yapmakla suçlanıyor.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Becciu’nun, Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın fidye ödemeyi kabullendiğine işaret eden sözlerinin Vatikan ve Katolik Kilisesi’nin güvenliği konusunda olumsuz etkisi olabileceği belirtildi. Vatikan’ın fidye ödemesi sık rastlanan bir şey değil. Ödenirse de bu nadiren açıklanıyor ve ne kadar para ödendiği bilgisi paylaşılmıyor.

Becciu.

Hakkındaki görevi kötüye kullanma ve zimmetine para geçirmekle suçlamalarını reddeden Becciu’ya mahkemede Vatikan adına ‘istihbarat’ faaliyetleri ve Afrika’daki Katolik misyonerlerin korunması karşılığında aldığı yüz binlerce avroyu lüks harcamalar için kullanmakla suçlanan Cecilia Marogna’yla ilişkisi de soruldu.

Becciu, yargılanan 10 isimden biri olan Marogna’dan Şubat 2017’de kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvaez’in kurtarılması için yardım istediğini söyledi.

Mağrip El Kaidesi, Mali’de kaçırdığı rahibenin videolarını paylaşarak serbest bırakma karşısında Vatikan’dan ‘destek’ istiyordu.

Marogna’nın kendisine rahibenin kurtarılması için Britanyalı istihbarat şirketi Inkerman Group’la çalışmayı önerdiğini belirten Becciu, Papa Francis’in bu şirketle çalışılmasını onayladığını ancak kimseye bahsetmemesini söylediğini anlattı. Papa, imajlarının zedelenmesinden çekindiği ve güvenlik kaygısıyla bilinmesini istemiyordu.

Papa Francis.

Becciu, Papa Francis’ten onay aldıktan sonra kendisi ve Marogna’nın Ocak 2018’de Inkerman’ın Londra’daki ofisine gittiklerini aktardı. Şirket yönetimi sonucun başarılı olacağının garantisi olmasa da rahibeyi kurtarmanın 1 milyon avroya mal olabileceğini söyledi.

Durumu Papa’ya anlatan Becciu, Arjantinli din adamının rahibenin kurtarılması için 1 milyon avroya kadar ödeme yapılması kabul ettiğini söyleyerek, ”Ben bu rakamın üzerine çıkmamamız gerektiğini söyledim. O da onayladı. O operasyonun her adımında Papa Francis’in onayı alındı” dedi.

Vatikan ‘operasyon’un dışında kalmak istediği için arabulucu olarak Marogna göründü ve hesabına belirli aralıklarla para yatırıldı.

Dört yıl ellerinde Mağrip El-Kaidesi’nin elinde tuttuğu Narvarez, Ekim 2021’de serbest kalmış kısa süre sonra Papa Francis’le Vatikan’da bir araya gelmişti.