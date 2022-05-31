Varisler paylaşamadı: Verdi’nin evi satılacak

İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin (1813-1901) 50 yıl yaşadığı, son yıllarda müze olarak kullanılan evi satışa çıkıyor.

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Busseto yakınlarındaki ‘Villa Verdi’nin satışıyla, Verdi’nin varisleri arasında yıllardır süren kavga da sona ermiş olacak.

‘La Traviata’, ‘Aida’ gibi sevilen operaların betecisinin Sant’Agata di Villanova’daki evi 1848’de inşa edildi. Verdi, ikinci eşi Giuseppina Strepponi’yle 1851’de oraya taşındı ve ölene kadar orada yaşadı.

Ev, Verdi ve eşinin kendi kızları gibi yetiştirdiği kuzenlerinden Maria Filomena Verdi’nin ailesinden dört kardeşe ait. Bir kısmında yaşıyorlar. Ancak 20 yıldır kardeşler arasında paylaşılamıyor. Sonunda hiçbiri diğerlerinin hissesini satın alarak tek sahibi olamadı. Bu nedenle Villa Verdi’nin satışa çıkarılması kararlaştırıldı.

İçinde Verdi’nin kitaplarının, resimlerinin ve kişisel eşyalarının bulunduğu evin mahkemenin onayıyla açık artırmayla satılacağı ve tahmin ediliyor. Öncelik hakkı devletin olacak.

2010 yılından beri müze olan evde yaşayan ve binayı yöneten dört kardeşten Angiolo Carrara Verdi, ”Çok yazık. Ama anlaşamadık ve maalesef satılacak. Ancak Giuseppe Verdi bu evde ailesinin yaşamasını, hayatın burada sürmesini isterdi. Umarım satın alanlar ev olarak değerlendirir” dedi.

Verdi’nin ilk eşi Margherita Barezzi’den iki çocuğu oldu. Ancak ikisi de çocuk yaşta öldü. Barezzi 1840 yılında hayatını kaybetti.