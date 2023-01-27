Van’da bir okulda ‘yorgun’ bulunan bukalemun koruma altında: Özel diyetle besleniyor

Van’ın Edremit ilçesindeki okulun deposunda yorgun halde bulunan bukalemun koruma altına alındı. Tedavisine başlanan bukalemun sinek ve larvalardan oluşan özel diyetle besleniyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Şamran Anadolu Lisesi deposunda eşyalar arasında bukalemun olduğunu fark eden öğretmen ve öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, eşyaların arasında geldiği değerlendirilen yavru bukalemunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Burada koruma altına alınan ve tedavi edilen bukalemun, iyileştikten sonra yaşayabileceği bir şehre gönderilecek.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bukalemunun göç yoluyla geldiğini düşündüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu mevsimde burada yaşaması mümkün değil. Sürüngenler sıcak bölgelerde yaşarlar. Ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşıyorlar. Baharda yaşayabileceği bir bölgeye naklini yapacağız. Doğa, tüm canlıların yaşam alanı. Biz de bu amaçla misafirimize özel diyet hazırlıyoruz. Sinek ve larvalarla besliyoruz.”