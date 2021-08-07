Van Valiliği: Kentteki göçmen sayısı yüzde 50’ye yakın düştü

Van Valiliği, alınan tedbirlerle kentteki göçmen sayısında yüzde 50’ye yakın düşüş yaşandığını bildirdi.

Valilik açıklamasında sınır hattında alınan ilave tedbirler ve güvenlik personeli takviyesiyle sürdürülen engelleme faaliyetlerine ek olarak, düzensiz göç ile mücadele ve göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca bazı sosyal medya platformlarında bir grup göçmenin koştuğu videodaki görüntülerin yeni olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz haftalarda kolluk kuvvetlerimiz tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler sırasında düzensiz göçmenlerin saklandığı bir eve yapılan operasyon neticesinde kaçmaya çalışan ve daha sonra yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine (GGM) gönderilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler olduğu belirlenmiştir. Söz konusu operasyonlarda düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen 45 metruk bina ve eklentisi yıkılmış, tespit edilen diğer metruk binaların ise yıkımına devam edilmektedir.”