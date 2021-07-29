Vakko gömlek üretmeyecek

Türkiye’nin önde gelen lüks giyim markalarından Vakko, gömlek üretmeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: vakko.com

Vakko, gömlek üretimine 31 Ağustos’ta son verecek.

1960’lı yıllardan beri Türk tekstilinin önemli markalarından biri olan şirkete göre değişen tüketici alışkanlıklarına bağlı olarak gömlek üretmek artık ekonomik anlamda verimli olmaktan çıktı ve sürdürülemez bir hale geldi.

Şirketin gömlek üretim bölümünde çalışanların geleceği ise şimdilik belirsiz.

Açıklamada, “Çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir’ ifadelerine yer verildi.