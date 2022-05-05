Vadiden kumaşa ters lale

Halk arasında ‘ağlayan gelin’ ve ‘hüzün çiçeği’ olarak da bilinen ters lalenin güzelliği, Kahramanmaraş’ta el sanatlarıyla buluşturuldu.

Fotoğraflar: AA

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli 10 usta öğretici, atölye çalışmaları kapsamında, Afşin ilçesinin Tanır Mahallesi’nde 1500 rakımlı vadide yetişen ters lalenin motiflerini minyatür, ahşap oyma, iğne oyası, ceviz oyma, lazer kazıma ve yorganlama gibi tekniklerle farklı zeminlere işledi.

Enstitü müdürü Mutlu Arslantürk, kent ve çevresinin kültürel değerlerinin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ters lalenin endemik tür olduğunu anımsatan Aslantürk, “Farklı geleneksel sanatları kullanarak tasarımlar, yorumlamalar yaptık. Bu nadide çiçeğin güzelliğini bizden sonra gelen kuşaklara aktarmayı amaçladık” dedi.

Aslantürk, ters lale motifinin yapılan eserlere ayrı bir zarafet ve güzellik kattığını söyledi.

Farklı tekniklerle kumaşa, ahşaba, metale işlenen ve ‘gerçeklerinin’ yanında sergilenen ters lale motifleri görenlerden tam not aldı.