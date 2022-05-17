Uyuşturucu kaçakçılarının gizli tüneli bulundu: Demiryolu var

ABD’nin California eyaletinin Meksika’yla sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı, içinde demiryolu olan gizli tünel bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekiplerinin ortaya çıkardığı tünelde futbol sahası (75 metre) uzunluğunda, ‘malları nakletmek için’ demiryolunun yanı sıra havalandırma sistemi, elektriği de bulunuyor. Tünelin bir ucu Meksika’da, diğer ucu da ABD topraklarındaki bir depoda.

Tüneli ortaya çıkardıktan sonra depoyu basan yetkililer yüzlerce kilo uyuşturucuya el koydu. Açıklamaya göre depoda 799 kilogram kokain, 1,6 kilogram eroin ve 75 kilogram metamfetamin vardı.

Yetkililer, 2006’dan beri Meksika sınırında 15 tünel bulduklarını açıkladı.