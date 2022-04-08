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Yaramazlara biraz batar!

Ussal Şahbaz: Konut alan yabancılara vatandaşlık uygulamasına derhal son verilmeli


Biz 250 bin dolara ev alan yabancılara vatandaşlık vermeye devam edelim. Yakında satın alınıp yılda yılda bir ay kullanılan evlerin olduğu mahallelerle baş başa kalacağız. Londra’da birçok mahalle bu durumda. Vaktiyle orta sınıf bir mahalleye berber dükkânı ya da bakkal açmışsınız ama şimdi müşteri kalmamış. Ailenizden miras kalan orta sınıf bir apartmanda oturuyorsunuz ama diğer evlerin yabancı sahipleri sadece yazın geldikleri için kışın binayı ısıtamıyorsunuz. Dertlerden dert beğenin.

Kısa vadede ülkemize para girsin diye uydurulmuş 250 bin dolara vatandaşlık politikası ile orta vadede büyük sosyal sorunlara yol açıyoruz. Uzun vadedeyse ülkemizin itibarını ve dolayısıyla genel gayrımenkul değerini düşüreceğiz. Ev sadece bir finansal yatırım aracı değildir. Hem bir temel ihtiyaç hem de bir kültürel unsurdur. Konut alan yabancılara vatandaşlık uygulamasına derhal son verilmelidir.


Ussal Şahbaz’ın yazısı

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