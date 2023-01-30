‘Up’ filminin devamı yolda: Carl, Ellie’den sonra ilk buluşmasına çıkıyor

‘Up’ (Yukarı Bak) filminde, aralarındaki sevgiyle yürekleri ısıtan Carl ve Ellie’nin hikayesi, Ellie’siz devam ediyor. Disney’in, Carl’in Ellie’den sonra ilk buluşmasına hazırlanışını anlatan yeni filmi ‘Dug Days: Carl’s Date’ 10 Şubat’ta yayımlanıyor.

2009 yılında yayımlandığında büyük ses getiren ABD yapımı Up, senesinin en iyi animasyon Oscar’ını kazanmıştı.

Rastlantı eseri yolları kesişen iki çocuğun yıllarca sürecek tatlı ve dokunaklı hikayesinin anlatıldığı Up’ta, maceracı doğan ve hayattaki her şeye dair çocuksu saf meraklar barındıran Ellie’nin tek hayali dünyayı gezebilmektir. Carl ise dinginliğiyle örttüğü maceraperestliği ve kocaman kalbiyle Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi dilemektedir. İki küçük çocuk büyür, evlenir, yaşlanır… Ölüm Ellie’nin kapısını çalar, Carl ise sevdiğinden kalan tek şeyi, bu çocuksu hayali gerçekleştirmeye koyulur.

Her yaştan izleyicinin gönlünde taht kurmuş film, Ellie’siz yola devam ediyor.

A new episode of Dug Days is on its way in 2023! It's called "Carl's Date," and we are so excited to share it with you all. And YES the great ED ASNER recorded new lines for this episode before he passed. He did an amazing job.#dugdays #carlsdate #pixar #disneyplus https://t.co/jby6T1pXSQ — Bob Peterson (@bobpeterson_hey) December 20, 2022

Disney+, Up’ın devamı olarak hazırladığı yeni kısa filmi ‘Dug Days: Carl’s Date’te, Carl’ın Ellie’den sonra ilk kez bir buluşmaya hazırlanışını anlatıyor:

“Carl gönülsüzce bir bayan arkadaşıyla randevuya çıkmayı kabul ediyor ama kuşkusuz günümüzde flört etmenin nasıl çalıştığına dair hiçbir fikri yok. Her zaman yardımsever bir arkadaş olan Dug, Carl’ın randevu öncesi gerginliğini yatıştırmak ve bazı ipuçları vermek için devreye giriyor.”

Dug Days: Carl’s Date, 10 Şubat’ta ilk olarak Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada’da yayımlanacak.