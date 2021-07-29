Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor

Üniversite adayları için, program ve kontenjan kılavuzu yayınlandı. Tercih işlemleri, 5 Ağustos’ta başlayacak ve sadece elektronik ortamdan yapılabilecek.

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Adaylar tercihlerini 13 Ağustos saat 23:59’a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre yapmak zorunda.

Kılavuza ise ÖSYM’nin sitesinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM’den adaylara yapılan uyarıda, “Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü‘ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır” dendi.

Tercihler ayrıca sadece elektronik ortamda yapılacak, Başvuru merkezleri, posta veya elden verilen tercihler geçersiz sayılacak.

Değerli YKS adaylarımız,

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır

2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapabilirsiniz

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 29, 2021

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de haberi Twitter hesabından duyurarak şunları söyledi: “Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz.”