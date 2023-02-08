‘Umudunuzu kaybetmeyin’: 64 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta depremden 64 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 24 yaşındaki gencin, duvara ‘Umudunuzu kaybetmeyin’ yazdığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu.
Depremde dördüncü güne girerken, göçük altındakileri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yıkılan Selin Apartmanı enkazında çalışan ekipler, depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki Doğan Akkök’e ulaştı.
Kurtarma çalışmaları sırasında gençle sürekli diyalog kurarak moral veren ekipler, yazılımcı olmasını önerince Akkök, “Benim için grafik tasarım abi” yanıtını verdi.
Enkazın altından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Akkök’ün enkaz altındaki duvara “Umudunuzu kaybetmeyin” diye yazdığı görüldü.