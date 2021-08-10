UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi kupası sahibi Villarreal, yarın TSİ 22:00’de Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki Windsor Park’ta Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

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Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Covid-19 salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

UEFA Süper Kupa’yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool dörder, İspanya’dan Atletico Madrid’in ise üç zaferi bulunuyor.

Kupayı geçmişte 12 ülkeden 24 farklı takım müzesine götürürken 2000 yılında Galatasaray da bu başarıyı gösteren tek Türk takımı oldu. Sarı-Kırmızılılar, 25 Ağustos 2000’de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid’i normal süresi 1-1 biten maçta Brezilyalı oyuncusu Mario Jardel’in ‘altın golü’ ile 2-1 yendi.

2000 ve sonrası kazananlar: