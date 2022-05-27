Uçakta mastürbasyon yapan yolcuya hapis cezası

Merkezi ABD’deki havayolu şirketi Southwest Airlines’ın bir uçuşunda birden fazla kez mastürbasyon yapmakla suçlanan bir yolcu 48 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yaşayan Antonio Sherrodd McGarity (34), nisan ayında ABD’nin Seattle kentinden Phoenix’e yapılan uçuş sırasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle geçen hafta yargılandığı mahkemede suçlu bulundu. Dün cezası kararlaştırıldı.

McGarity hakkında açılan davanın dilekçesinde kalkıştan kısa süre sonra mastürbasyon yapmaya başlamadan önce yanında oturan kadın yolcuya ‘sakıncası olup olmadığını’ sorduğu ve ”Umrumda değil” yanıtını aldığı belirtildi.

Ancak kadın bir saat içinde en az dört kez mastürbasyon yaptıktan sonra uyuya kaldığını ifade ettiği McGarity’den şikayetçi oldu. McGarity ifadesi alınırken uçakta mastürbasyon yaptığını itiraf etti.

Savcının 90 gün hapis cezası istediği McGarity 48 günlük cezanın yanı sıra Southwest Airlines’ın uçuşlarından ömür boyu men edildi.

Mahkemenin 48 günlük cezasını tamamladıktan sonrası için belirlediği ‘şartlı tahliyenin ardından başlayan bir yıllık gözetim süresinde’ ABD’deki tüm havayolları tarafından yasaklandı.