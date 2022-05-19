Uçakta dünyaya gelen bebeğe ‘doğum yerine uygun’ isim verildi

ABD’de, Colorado eyaletinden Florida’ya giden uçaktaki hamile bir kadın, kabin ekibinin yardımıyla doğum yaptı.

Fotoğraf: Frontier Airlines

Havayolu şirketi Frontier Airlines, salı günü, Colorado’nun başkenti Denver’dan Florida’daki Orlando kentine gitmek üzere havalanan uçaktaki yolcunun sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Facebook’tan paylaşım yapan şirket, sakin bir şekilde yolcuyu uçağın arkasına götürerek doğum sırasında destek olan kabin ekibinden Diana Giraldo’nun olağanüstü çabasını övdü.

Açıklamada, ”Bebek daha fazla bekleyemedi. Bu nedenle beklenmeyen bir şey, bizler için de sürpriz oldu” dendi.

Uçağın pilotu, anne ve yeni doğan bebeğinin bir an önce hastaneye götürülebilmesi için Florida eyaletindeki Pensacola kentindeki havalimanına indi.

Anne ve bebeği pistte bekleyen sağlık ekibi tarafından kontrol için havalimanına götürüldü.

Adı açıklanmayan annenin bebeğine vereceği iki isimden birinin ‘Gökyüzü’ (Sky) olduğu belirtildi.