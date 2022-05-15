Üç katlı topraksız serada çilek hasadı hazırlığı

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde Ramazan Tüzün, yüzde 70 hibe desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında ilk çilek hasadına hazırlanıyor.

Fotoğraflar: AA

10 yıldır topraklı tarımla çilek üreten Tüzün, bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Konya Ovası Projesi Niğde’de Yaz Seracılığı Gelişiyor’ projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle arazisine topraksız sera kurdu.

87 bin lira hibe desteği alan Tüzün, kendisi 25 bin lira harcadı. 500 metrekarelik seranın birim alanının artırmak amacıyla üç katlı hale getirdi. AA’ya konuşan Tüzün, sera sayesinde ekilir birim alanını artırdığını ifade ederek, “Seramız katlı sistem. Birim alanını yükseltmek, 500 metrekareyi 1500 metrekareye çıkarmak için yaptık” dedi.

9 bin 200 kök çilek fidesi diken Tüzün, açık alanda kasıma kadar yapılan çilek hasadını sera sayesinde aralık-ocak aylarına kadar uzatmayı hedefliyor.

Niğde’de çilek üretiminin elma ve patatese alternatif olarak üst sıralara çıkmasını, topraksız tarımın yaygınlaşmasını arzuladığını vurgulayan Tüzün, bir hafta içinde başlayacağı hasattan bu yıl yaklaşık 9 ton rekolte bekliyor.