Üç boyutlu yazıcıyla yapılan yürüteç sayesinde yeniden adım atıyor

Şanlıurfa’da 5’inci kattan düştükten sonra omurga kırılması ve omurilik zedelenmesi nedeniyle yürüyemeyen Sütlaç isimli kediye üç boyutlu yazıcı yardımıyla yürüteç yapıldı.

Fotoğraflar: AA

Karaköprü ilçesinde yaşayan Mustafa ve Hatice Halat çifti iki yıl önce sokakta buldukları yavru kediyi sahiplendi. Çiftin Sütlaç adını verdiği kedi üç ay önce beşinci kattaki evlerinden aşağı düştü.

Ankara’da iki ay süren tedavi sonrası yaşama tutunan Sütlaç’ın arka ayakları felç nedeniyle tutmuyordu. Çift yürüyemeyen kedilerinin yeniden adım atabilmesi için arkadaşlarının tavsiyesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki STEM ve Bilim Merkezi’ne başvurdu.

‘Tekrar yürüdüğünü görmek mutlu etti’

Sütlaç’ı çok sevdiklerini, ailenin bir ferdi olarak kabul ettiklerini söyleyen Hatice Halat şöyle konuştu: ”STEM ve Bilim Merkezi’ndeki öğretmen ve görevlilerimiz çok ilgilendi. Uzun uğraşlar sonucunda Sütlaç’a uygun bir yürüteç tasarladılar. Kedimiz tekrar hayat bağlandı ve yürümeye başladı. Çok mutluyuz. Her canlının yaşama hakkı var. Kedimiz kurtulsun diye Ankara’da günlerce hastanede kaldık. Tekrar yürüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor.”

Mustafa Halat da kedilerinin balkondan düşmesinden üzüntü duyduklarını vurgulayan Halat, ”Kedimiz evin maskotu, nereye gidersek onu da götürüyoruz. Bazıları bize, ‘Bir kediyi niye bu kadar önemsiyorsunuz’ diyor ama sonuçta bir canlı. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.



STEM ve Bilim Merkezi’nde görevli teknoloji ve tasarım öğretmeni Bekir Başkurt da merkezde öğrencilere yönelik bilim ve teknolojik çalışmalar yürüttüklerini anlatarak Sütlaç’ın yürütecinin nasıl tasarlandığını anlattı: “Sütlaç bize geldiğinde arka bacaklarının üzerinde duramıyor ve yerde sürükleniyordu. Üç boyutlu yazıcılarımızın yardımıyla çeşitli tasarımlar denedik. Ölçülerimiz doğrultusunda Sütlaç’a uygun bir yürütecek tasarladık. Daha rahat etmesi için yürütecimizi flement malzemelerle destekleyerek hazırladık. Sütlaç yürütecine çabuk alıştı. Artık yerde sürünmüyor ve yürüteçle hareket ediyor.”

