Türkiye’de 2022’de en çok izlenen filmler

Türkiye’de 2022’de 366’sı yeni, toplam 501 filmin vizyona girdi. Yıl boyunca, toplam izleyici sayısı 35 milyon 873 bin 660’a ulaştı.

Şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı ‘Bergen‘ filmi 5,5 milyon izleyiciye ulaşarak 2022’nin en çok izlenen filmi oldu.

İkinci sırada 2,32 milyon izleyiciyle ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi yer alıyor. Film, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lılarla çatışma esnasında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını anlatıyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üçüncü sıradaysa yabancı yapım ‘Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında’ yer aldı.

Listenin tamamı şöyle: