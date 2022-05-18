Türkiye Belarus kararı sonrası FIBA Dünya Kupası elemelerinde ikinci tura yükseldi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) İcra Komitesi bugün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uygulanacak yaptırımlar kapsamında, basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ve Belarus Basketbol Federasyonu’yla (BBF) ilgili kararları onayladı.

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25 Ağustos-10 Eylül’de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri H Grubu’ndan Rusya, B Grubu’ndan da Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan dört maçla ikinci eleme turuna yükseldi.

Bu karara göre, Belarus’la aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmiş oldu.

Belarus’a karşı oynadığı maçta mağlup olan Türkiye’nin grup maçlarında bir galibiyet almıştı.

İcra komitesi FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri dışında şu kararları aldı:

*Bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus’ta FIBA resmi basketbol müsabakaları düzenlenmeyecek.

*Rusya, 9-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022’den çıkarıldı, yerine Sırbistan mücadele edecek.

*Rusya, ayrıca, 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da oynanacak 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda yer alamayacak.

*Rus ve ve Belarus takımları FIBA 3×3 milli takım müsabakalarından çıkarılmış sayılacak.