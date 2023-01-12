Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı 63 yaşındaki Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

‘Çakmak Çakmağa Geldik’, ‘Ayaz Geceler’ ve ‘Neden Geldim İstanbul’a’ adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda albüme imza atan Çaçan’ın sabah yürüyüşünden döndükten sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Çaçan’ın cenaze töreniyle ilgili ilk detayları müzisyen Ferman Toprak duyurdu: “Hepimizin yüreği yanıyor. Cenaze töreni yarın Fatih Camii’nde olacak. Öğlen ya da ikindi hangi vakitte olacağını bildireceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.”

Burhan Çaçan kimdir?

1960 yılında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, TRT Erzurum Radyosunun 1978’de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı.

Daha sonra Ankara’ya, ardından İstanbul’a gelen sanatçı, 1981 yılında ilk albümü ‘Sefa Geldin’i çıkardı. ‘Ben Yarime Neler Alayım’, ‘İpek Mendil’, ‘Memik Oğlan’, ‘Ayaz Geceler’, ‘Yağ Yağmur’ ve ‘Vurun Dalgalar’ isimli albümleriyle müzik dünyasında yer edinen Çaçan; ‘Makber’, ‘Ağlama Yavrum’, ‘Yetim Cemo’, ‘Her Yer Karanlık’, ‘Ayaz Geceler’ ve ‘Yağ Yağmur‘ isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.