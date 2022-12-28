Tuncay Mollaveisoğlu: İktidar amacına ulaşamayacak

“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” ezberi her seçimde kendini ispatlamış bir siyasi öğreti halini aldı…

Erdoğan bunu en iyi bilen politikacı…

İstanbul’u seçim öncesi hukuku ve demokrasiyi katlederek geri alabilirse genel seçimlerde İstanbul’a hâkim olarak girebilecek.

İmamoğlu hakkında yürütülen ve yargının alet edildiği siyasi operasyonlarla hem İmamoğlu rakip olmaktan düşürülecek hem de İstanbul bütün olanakları ile seçim öncesi yine yandaşlara ve tarikatlara akıtılacak kaynaklarla ele geçirilmiş olacak!

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Halka rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmek isteyen iktidar amacına ulaşamayacak!

Saray’ın bir hesabı var ise halkın da bir hesabı olacaktır…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı