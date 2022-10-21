Trump’ın eski danışmanı Bannon’a ‘Kongre’yi tahkir’ davasında dört ay hapis cezası

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın ‘Kongre’yi tahkir’ suçlamasıyla yargılanan eski danışmanı Steve Bannon, dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bannon, ‘ABD’lilerin 8 Kasım’da Biden yönetimine cevap vereceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Washington’daki karar duruşmasında, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin ifade vermeyi reddeden Bannon hakkında dört ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezası kararı çıktı.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Bannon, “ABD’liler 8 Kasım seçimlerinde gayrimeşru Biden yönetimi hakkında hükmünü verecek” diyerek erken seçimlerde Demokratların kongrede azınlık durumuna düşeceğini ileri sürdü.

‘Kanunlara ve hakkında alınan kararlara saygı duyduğunu’ söyleyen Bannon, Trump’ın ekibinden bugüne kadar en çok ifade vermek durumunda kalan kişi olduğunu, bu sebeple hakkındaki ‘kanun üstü’ olduğu iddiasının ‘tamamen yalan’ olduğunu iddia etti.

Federal savcılar, başkent Washington’daki Federal Mahkeme’ye sundukları tavsiye dosyasında, Kongreye hakaret ettiği gerekçesiyle Bannon hakkında 6 ay hapis ve 200 bin dolar para cezası istemişti.

Kongreyi tahkirle suçlanması

Kongre baskını özel komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump’ın eski danışmanı Stephen Bannon’dan 14 ve 15 Ekim 2021’de Kongre baskını ve darbe girişimi iddialarıyla ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump’ın avukatlarının, dört eski çalışana mektup yazarak Trump’la iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.

Bannon’ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump’la uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon’ın ‘Kongre’yi tahkir’le suçlanması için Adalet Bakanlığı’na tavsiye etmiş ve bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin ardından 15 Kasım 2021’de FBI’a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.