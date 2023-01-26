Trump artık ‘tehdit’ oluşturmuyormuş: Facebook ve Instagram’a geri dönebilecek

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta, geçen seçim döneminde Facebook ve Instagram’dan süresiz olarak engellenen eski ABD başkanı Donald Trump’ın hesaplarını yeniden aktif hale getirecek.

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Trump’ın hesapları, 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’ne düzenlenen saldırıyı övmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yeni güvenlik önlemleri alarak açacağız

BBC’nin aktardığına göre Meta Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, yaptıkları inceleme sonucu Trump’ın hesaplarının artık kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmadığı sonucuna vardıklarını söyledi: “İnsanlar, siyasetçilerinin neler söylediğini duyabilmeli. Dile getirilenler ister iyi olsun ister kötü, isterse de çirkin. Önümüzdeki haftalarda Sayın Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarını yeniden kullanıma açacağız. Ancak bunu, aynı hataların tekrarlanmaması için yeni güvenlik önlemleri alarak yapacağız.”

Facebook’ta 34, Instagram’da 23 milyon takipçisi var

2016’da ABD Başkanı seçilen, 2020’deki Başkanlık Seçimleri’nde ise Joe Biden’a yenilen Trump, yeniden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Facebook ve Instagram hesaplarının yeniden aktif hale getirilmesiyle Trump, bir kez daha büyük ve güçlü bir iletişim ağına erişim imkanı kazanacak.

Twitter da Kasım ayında benzer bir kararla Trump’ın hesabını yeniden kullanıma açmıştı. Ancak Trump, hesapları askıya alındıktan sonra kurduğu Truth Social’ın Twitter’dan daha iyi olduğunu iddia ederek, platforma dönmeyi reddetmişti.

Fakat Trump bu ay Meta’ya mektup göndererek, şirketin Facebook hesabına yönelik erişim engelini kaldırmasını talep etmişti. Trump’ın Twitter’da 88, Facebook’ta 34, Instagram’da ise 23 milyon takipçisi bulunuyor. Truth Social’daki takipçi sayısı ise 5 milyondan az.