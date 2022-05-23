Toplumsal öneme dikkat çeken mahkeme, kadını asansörde taciz eden sanığa verilen cezayı yükseltti

Denizli’de bir kadına asansörde tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa yerel mahkemenin ‘basit cinsel saldırı’ suçundan verdiği yedi yıl altı ay hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından ‘toplumsal önemi dikkate alınarak’ 12 yıla yükseltildi.

Merkezefendi ilçesinde 2020’de minibüste gördüğü kadını evine kadar takip ederek asansörde taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan H.A.S (28), Denizli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandı.

İyi hal indirimi de yapılmış

Mahkeme, sanık hakkında dokuz yıl hapis hükmünü, iyi halini gerekçe göstererek yedi yıl altı aya indirdi.

Taraf avukatlarının temyiz başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını az bularak kararı bozdu. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin takdir ettiği indirimin kaldırılmasına ve eylemin bıçakla işlendiği kanaatine varılması nedeniyle artırılarak sanığın 12 yıl hapsine karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanığın suç kastının yoğunluğu, cezanın sosyal ve uyarma amacı, toplumsal önemi dikkate alınarak eylem karşıtlığı alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini cihetine gidilmiş, sanığın eylemi bıçakla gerçekleştirdiği sonucuna varılmış, sanığın pişmanlık gösterecek davranış sergilememiş olması dikkate alınarak sanık lehine yerel mahkemenin verdiği indirim kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

‘Bundan böyle bu hususlar gözetilecek’

Kadının avukatı Melike İlkgül Yurttürk Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin çok güzel bir yanıt verdiğine dikkat çekti: “Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gittiğini kararına yazdı. Bu da birçok yerde tacize, şiddete uğrayan, uğradığı tacizi kimseye söyleyemeyen kadınlara yol gösterdi. Burada artık verilecek cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bundan sonra bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı.”